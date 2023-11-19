تدريبات تأهيلية للونش والجزيرى على هامش ودية الزمالك والهلال الليبى

القاهرة - سامية سيد - أدى محمود حمدي "الونش" وسيف الدين الجزيري ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، قبل ودية الهلال الليبي المقرر لها بعد قليل.

وأدى اللاعبان تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك، بقيادة معتمد جمال، تشكيل الأبيض لخوض مباراة الهلال الليبي الودية، التى تقام بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - نبيل دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق" شيكابالا" - ناصر منسي - إبراهيما نداي.

ويستغل معتمد جمال، المدير الفني الحالي لفريق الزمالك، ودية الهلال الليبى لتطبيق الطريقة التي سيعتمد عليها فى مواجهة أبو سليم، المقرر لها 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، خاصة أن معتمد يسعى للوقوف على الطريقة الفنية التى سيتبعها فى مواجهة الفريق الليبى حتى يتمكن من قيادة سفينة الزمالك لحصد أول ثلاث نقاط فى صراع المجموعات بالكونفدرالية.