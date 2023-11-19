شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد لاعبيه الدوليين وديانج فى مران الثلاثاء استعداداً لـ ميدياما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الأهلي لاعبيه الدوليين فى مران الفريق بعد غد، الثلاثاء، وكذلك المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق عقب انتهاء مشاركتهم فى مباريات الأجندة الدولية الحالية.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم، الأحد، بعد راحة حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب مباراة الجونة التي أقيمت مساء السبت قبل الماضي بالدوري وانتهت بالتعادل 1/1، ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني بدوري أبطال أفريقيا السبت المقبل، ويتدرب المارد الأحمر بدون لاعبيه الدوليين والأجانب المتواجدين مع منتخب بلادهم حالياً.

ويلعب منتخب مصر الأول مع سيراليون في السادسة من مساء اليوم ،الأحد، في ليبيريا ضمن منافسات الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 بعدما فاز منتخبنا الوطني بسداسية نظيفة على جيبوتي مساء الخميس الماضي بالقاهرة في الجولة الأولى.

فيما يلعب آليو ديانج مع منتخب مالي غداً، الاثنين، مع أفريقيا الوسطى فى التصفيات القارية المؤهلة للمونديال، على أن ينضم اللاعب المالي لتدريبات الأهلي مساء الثلاثاء.

فيما اتفق مسئولو الأهلي مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق على تواجد الأخير فى القاهرة خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل، ليكون جاهزاً للمشاركة في مران الفريق مساء اليوم ذاته استعداداً لمواجهة ميدياما الغاني.

على صعيد متصل ، حصل مسئولو الأهلي على موافقة الجهات الأمنية بحضور 15 ألف مُشجع فى مباراة الفريق أمام ميدياما الغاني، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل 25 نوفمبر باستاد السلام في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي مباراة بطل غانا على ملعب السلام بسبب إغلاق استاد القاهرة على خلفية زرع البذرة الشتوية، وهو ما جعل الأهلي يُفاضل بين السلام وبرج العرب لاستضافة مباراة بطل غانا، قبل أن يُقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر اختيار ملعب السلام، وتفاوض مسئولو الأهلي مع الجهات الأمنية بشأن عدد الجماهير إلى أن تمت الموافقة على حضور 15 ألف مُشجع فى المباراة.

ويخوض الأهلي ارتباطات قوية خلال الفترة المقبلة، أبرزها دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يستهله الأحمر بمواجهة فريق ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري بالقاهرة، علماً بأن بطل مصر الذي يحمل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال على حساب الوداد المغربي يلعب فى المجموعة الرابعة برفقة كل من، "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".

كما يستعد الأهلي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية والتي يستهلها الأحمر يوم 25 ديسمبر المقبل بمواجهة الفائز من إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.