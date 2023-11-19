شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب مودرن فيوتشر ضم "كريستو" من الأهلى خلال الانتقالات الشتوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن طلب من مسئولي نادى مودرن فيوتشر ضم اللاعب التونسى أحمد الضاوى "كريستو" صانع العاب فريق الاهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، واستغلال عدم مشاركة اللاعب بصفة أساسية.

وكشف مصدر داخل نادى مودرن فيوتشر لليوم السابع أنه لا يوجد تفاوض على ضم اللاعب إطلاقا، حيث لا يوجد بقائمة الفريق الأول وتحت السن مكان لتواجد اللاعب وضمه ولكن هذا من أفضل المواهب الصاعدة في قارة أفريقيا.

ويضم فريق مودرن فيوتشر في الفريق الأول الكاميرونى جوزيف نجويم والنيجيرى بابا توندي بيلو ( تحت السن ) والتونسى أيمن الصفاقسى والمغربى عبدالكبير الوادى والجامبى كاجالي دراميه ( تحت السن ) والجابونى كريست بيكالي و البنينى حساني إيموران ( تحت السن ) و الغينى الحاج بارى.

ومن ضمن لائحة القيد والانتقالات الخاصة بالدوري المصري الممتاز (دورى نايل) الخاصة بشئون اللاعبين يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب كحد أقصى في كل نادٍ من أندية القسم الأول، ولا يسمح بمشاركة أكثر من عدد 5 لاعبين أجانب بالمباراة الواحدة لأندية القسم الأول وثلاث لاعبين تحت السن.