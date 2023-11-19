منافس الأهلي المحتمل.. الاتحاد السعودي يعلن إسم مدربه الجديد

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو بعقد لمدة عام ونصف العام، خلفا للبرتغالي نونو إشبيريتو سانتو الذي أقيل بسبب تردي النتائج.

وقال نادي الاتحاد السعودي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، إن "مجلس إدارة شركة النادي برئاسة الأستاذ أنمار بن عبد لله الحائلي يعلن عن التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غاياردو لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لعام ونصف".

وغادر جاياردو، الذي درب نادي ريفربلايت وقاده لإحراز 14 لقبا في 8 أعوام قبل رحيله عنه في العام 2022، الأرجنتين أمس السبت متجها إلى جدة.

ومن المرتقب أن يقود جاياردو نادي الاتحاد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما، في مباراته المقبلة أمام الاتفاق، الجمعة المقبل في المرحلة الـ14 من الدوري السعودي.

يشار إلى أن نادي الاتحاد السعودي كان قد أعلن قبل 10 أيام عن إقالة نونو سانتو، على خلفية تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة، وتحديدا بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بنتيجة 0-2.