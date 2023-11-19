تصفيات مونديال 2026.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وسيراليون اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه منتخب مصر، نظيره سيراليون، مساء اليوم الأحد، في ليبيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ويلعب منتخب مصر في مجموعة متوازنة مع كل من، بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرا على نظيره جيبوتى، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الخميس الماضي، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الأولى .

ويحتل المنتخب الوطني المركز الأول في المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، بينما يحتل منتخب سيراليون المركز الخامس برصيد نقطة واحدة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراته أمام سيراليون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - محمد عبد المنعم - عمر كمال

الوسط: محمد النني - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - تريزيجيه

القنوات الناقلة لمباريات مصر في تصفيات المونديال

موعد المباراة

من المقرر أن تنطق مباراة منتخببي مصر وسيراليون في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة

تنقل مباراة منتخب مصر وسيراليون، عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى، و"ssc" السعودية.