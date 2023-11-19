منتخب مصر للشباب يتأخر بثلاثية أمام تونس أول 30 دقيقة

ياسر رشاد - القاهرة - تلقي منتخب مصر للشباب 3 أهداف في أول 30 دقيقة خلال المباراة التي تجمعه أمام منتخب تونس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة شمال إفريقيا، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة الحالية.

وجاء الهدف الأول لمنتخب تونس في الدقيقة 21 من الشوط الأول ، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 23 والهدف الثالث في الدقيقة 26.

ويخوض منتخب مصر للشباب المباراة بتشكيل مكون من:

الحارس: عبد المنعم تامر.

الدفاع: معتز محمد – حسام عوض الله – يوسف السيد – حسن أبو المعاطي.

الوسط: أحمد كباكا – عبد الرحمن خالد – محمد السيد.

الهجوم: محمد عبد الله – محمد زعلوك – عمر خضر.

وتقام بطولة شمال أفريقيا في الأراضي التونسية في الفترة من 11 حتى 23 نوفمبر الجارى، حيث ستكون اختبارًا جادًا وقويًا للاعبي الفراعنة، والتي من المؤكد أن يكون بعضهم نواة للمنتخب الأول في المستقبل القريب.