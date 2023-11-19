مران الزمالك.. الونش والجزيري يخوضان تدريبات تأهيلية

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته القوية لمواجهة أبو سليم الليبي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

وقام الثنائي محمود حمدي الونش وسيف الدين الجزيري بخوض تدريبات تأهيلية على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، اليوم الأحد، قبل مواجهة الهلال الليبي الودية.

ومن المقرر أن يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مباراة ودية أمام نظيره الهلال الليبي، بعد قليل، على ملعب الأبيض بميت عقبة.

وخاض ثنائي الزمالك محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، والمهاجم سيف الجزيري، تدريبات تأهيلية، تحت إشراف علاء رجب، مخطط الأحمال بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المُقبلة.

وغاب مدافع الفريق الونش عن صفوف الفارس الأبيض، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في الموسم الماضي، بينما تعرض مهاجم الفريق سيف الجزيري، لإصابة في العضلة الخلفية، خلال مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه أبو سليم، الأحد المقبل 26 نوفمبر، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.