مبابي يكشف دور ميسي في تطويره

ياسر رشاد - القاهرة - كشف كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن دور الأرجنتيني ليونيل ميسي في تطويره خلال الفترة الماضية، بعدما نجح في تسجيل ثلاثية خلال مباراة الديوك أمام جبل طارق.

واستطاع المنتخب الفرنسي تحقيق نتيجة تاريخية بالفوز على جبل طارق بنتيجة 14/0، ضمن منافسات تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024".

وأكد مبابي في تصريحات نقلتها قناة "TF1"، أنه يرغب بشكل دائم في مساعدة المنتخب الفرنسي هجوميًا ودفاعيًا، حيث أنه يكون سعيد بإن الجمبع يطالبه بالمزيد.

وتابع: "أبحث عن مواصلة التقدم ومساعدة فريقي ومنتخب بلادي في تقديم أفضل ما يمكن، لأنه حتى أعظم نجوم كرة القدم عليهم أن يتطوروا ويغيروا طريقة الأداء".

وعن الدور الذي لعبه ميسي في تطويره، قال مبابي: "لعبت موسمين مع ميسي، فقد غير ليو طريقة لعبه، ولم يكن نفس اللاعب الذي تواجد في برشلونة، وهذا ما سمح له بمواصلة الأداء القوي والانتصارات".

وأكمل: "لعبة كرة القدم هي التي تفرض وقتها وإيقاعها، وإذا لم يتغير اللاعب ويتطور، ستنتقل كرة القدم إلى شيء آخر، بينما ستقع في دائرة النسيان".

وأختتم مبابي تصريحاته: "بالتأكيد، أرقامي جيدة للغاية، وأتمنى أن أواصل بنفس القوة".