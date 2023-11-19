الزمالك يتقدم على الهلال الليبي في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول لمباراة الزمالك والهلال الليبي الودية، المقامة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، بمقر النادي، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من، محمد عواد وحمزة المثلوثي ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي ومحمد أشرف "روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.

جاءت بداية المباراة هجومية من جانب الزمالك، ونجح يوسف أوباما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الثانية، بعدما تلقى عرضية من الجبهة اليسرى قابلها برأسية اصطدمت بالقائم الأيسر وارتدت له ليسددها في المرمى.

وكثف فريق الهلال الليبي محاولاته الهجومية للتعديل، وتألق محمد عواد في الدقيقة السادسة عشرة وتصدى لتسديدة مهاجم الهلال الليبي من داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 25 أهدر ناصر منسي فرصة تعزيز التقدم، بعدما انفرد بالمرمى ولكنه سدد الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34 كاد ناصر منسي يحرز الهدف الثاني للزمالك من رأسية ولكن الكرة اصطدمت بالقائم الأيمن، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف من دون رد.

وتشهد المباراة تواجد أحمد سليمان وحسين السيد، عضوي مجلس الإدارة، لمؤازرة الفريق قبل لقاء أبوسليم الليبي المقبل في الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.