أوسوريو يقترب من الدوري الأرجنتيني بعد رحيله عن الزمالك

أقترب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لنادي الزمالك من تولي تدريب أحد الفرق في الدوري الأرجنتيني.

وكان نادي الزمالك قد أعلن توجية الشكر إلى خوان كارلوس أوسوريو بسبب تراجع أداء الفريق وسوء النتائج.

وبحسب ما ذكرته شبكة “TNT SPORT” الأرجنتينية فأن نادي راسينج الناشط في الدوري المحلي يرغب في الاستعانة بخدمات أوسوريو بداية من العام المقبل.

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وأكد الصحفي فابريزيو سير أن أوسوريو مرشح بقوة لقيادة فريق راسينج بداية من العام المقبل.

واشارت التقارير أن أوسوريو رحب بفكرة العمل في الأرجنتين لأول مرة خلال مسيرتة التدريبية، ولكن طلب منحة بعض الوقت لتكوين الجهاز الفني.

ويمتلك الكولومبي أوسوريو صاحب ال62 خبرة واسعة حيث تولى قيادة العديد من الأندية مثل ساو باولو البرازيلي وكلوب أمريكا المكسيكي وأتلتيكو ناسيونال المكسيكي، بالإضافة إلى منتخبي باراجواي والمكسيك.