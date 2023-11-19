دي خيا يحسم موقفه من الإنتقال إلى الدوري السعودي

حسم الإسبانيديفيد دي خيا حارس المرمى السابق لفريق مانشستر يونايتد موقفه من الإنتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان دي خيا قد تلقى عرضاً ضخماً من للإنضمام إلى النصرالسعودي ومجاورة زميله السابق، كريستيانو رونالدو، مقابل 500 ألف جنية إسترليني.

وكشفت تقارير صحفية عن رفض ديفيد دي خيا الإنضمام إلى كتيبة نجوم دوري روشن في يناير.

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كما أشارت صحيفة “ديلي ستار” إلى أن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي يسعى لإقناع، دي خيا، بمزاملة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الفريق.

وأصبح حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق محط أنظار العديد من الأندية خلال الفترة الماضية مثل ريال بيتيس وفالنسيا.

واوضحت تقارير ان نادي مانشستر يونايتد من الممكن أن يقدم عقد قصير الأمد لاستعادة خدمات دي خيا خلال الميركاتو الشتوي في ظل غياب الحارس، اندرية اونانا.