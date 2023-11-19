أرسنال يحسم مصير النني وموقفهم من تجديد التعاقد

كشفت التقارير الصحفية الإنجليزية اليوم، عن أزمة تواجه محمد النني نجم منتخب مصر، مع ناديه أرسنال في الفترة المقبلة، وموقفه بعد اقتراب انتهاء عقده.

وينتهي عقد محمد النني مع نادي أرسنال بنهاية الموسم الرياضي الجاري، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادي في يناير المقبل، ولم يفتح الجانرز خط المفاوضات معه.

وانضم محمد النني إلى أرسنال في موسم 2016، قادمًا من نادي بازل السويسري، ليستمر معهم حتى الآن، قبل أن تحبط الإصابات تاريخ مشاركاته مع الفريق، حيث لم يشارك سوى في 89 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز فقط.

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وأوضحت صحيفة “ميرور” الإنجليزية، إن المجهول يحيط بمصير محمد النني، من الاستمرار أو الرحيل في الفترة الحالية، خاصة وأن إدارة أرسنال لم تفتح معه خط المفاوضات حتى الآن.

وأشارت أن خطط إدارة أرسنال هي عدم التجديد لـ محمد النني والتعاقد مع لاعبين جدد، من أجل عودة الفريق إلى منصات التتويج مرة أخرى.

وعلى الجانب الآخر، أوضحت أن محمد النني أصبح عنصرًا أساسيًا من ملعب الاتحاد، وتتمسك به الجماهير وأنها رغبة متبادلة، بعدما أعلن الفرعون المصري رغبته في الاعتزال بصفوف المدفعجية.