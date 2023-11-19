حجازي يظهر في حملة تصوير الاتحاد السعودي لـ كأس العالم للأندية.. فيديو

زف نادي الاتحاد السعودي بشرى سارة لجماهيره، تخص أحمد حجازي صخرة دفاع الفريق ومنتخب مصر، بشأن إصابته وموقفه من كأس العالم للأندية 2023.

واقترب أحمد حجازي من التعافي من إصابة الرباط الصليبي، والتي تعرض لها في أخر مباراة للفريق في الموسم الماضي، ليغيب على إثرها حتى الآن.

وظهر أحمد حجازي، في جلسة تصوير الاتحاد السعودي الرسمية، للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها السعودية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية، في الفنرة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية، ويشارك الاتحاد بصفته بطلًا للدولة المضيفة.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجلسة تصوير يخصع لها لاعبو الاتحاد السعودي، استعدادًا لكأس العالم للأندية.

وظهر أحمد حجازي، مرتديًا الطاقم الرسمي لنادي الاتحاد المقرر أن يظهر به في كأس العالم في نسختها المقبلة، وهو ما يعطي إشارة لاحتمالية تعافيه ومشاركته في البطولة في نسختها المقبلة، ومواجهة أوكلاند سيتي في ضربة البداية.