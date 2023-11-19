بشرى سارة لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي

تلقى الجهاز الفني بنادي مانشستر سيتي بقايدة المدير الفني بيب جوارديولا بشرى سارة قبل مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وينتظر فريق مانشستر سيتي مواجهة نارية أمام ليفربول يوم السبت الموافق 25 نوفمبرفي قمة الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب الاتحاد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي التي تنطلق في تمام الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

وآثار الثنائي إيرلينج هالاند ذعر جماهير السيتي بعد إصابتهم مع منتخبات بلادهم.

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ويغيب هالاند عن لقاء النرويج مع اسكتلندا اليوم الأحد بتصفيات كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”.

واكدت تقارير صحفية اليوم على جاهزية هالاند ورودري لمباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وتعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول هي لقاء حسم الصدارة، حيث يتصدر السكاي بلو جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف.