بيرسي تاو يربك حسابات كولر قبل مواجهة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا

تسبب بيرسي تاو نجم منتخب جنوب أفريقيا، في قلق داخل الجهاز الفني للنادي الاهلي، تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، قبل مباراتهم المقبلة ضد ميدياما الغاني.

ويتواجد بيرسي تاو مع منتخب جنوب أفريقيا حاليًا، ويخوض معهم التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقبلة، والتي انطلقت مساء الأربعاء الماضي.

ويستعد بيرسي تاو لقيادة البافانا بافانا أمام رواندا، في الجولة الثانية من التصفيات، والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

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وقاد نجم النادي الاهلي منتخب بلاده، لتحقيق فوزًا مستحقًا على بنين في الجولة الاولى، بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأصبح من المؤكد أن بيرسي تاو سيصل إلى القاهرة يوم الأربعاء المقبل، وهو ما يعني قبل مباراة الاهلي وميدياما بـ 72 ساعة فقط، والمقرر مساء السبت 25 نوفمبر الجاري.

وتشير التقارير من داخل النادي الاهلي، إلى احتمالية اتجاه كولر لقرار إراحة اللاعب من المباراة ضد ميدياما، منعًا لإرهاقه بسبب السفر، على أن يبدأ تجهيز البديل