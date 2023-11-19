علي فرج يتوج ببطولة سنغافورة للاسكواش.. وتهنئة خاصة من الوزير

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تهنئة علي فرج لاعب المنتخب المصري للإسكواش، والمصنف الأول عالميًا، بعد تتويجه ببطولة سنغافورة للإسكواش، والتي استضافتها سنغافورة.

ونجح علي فرج في تحقيق الفوز في المباراة النهائية على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 78 دقيقة، نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.

ومن جانبه وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا في مختلف اللعبات، وخاصًة في الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.