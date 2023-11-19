"اعتزال ودرجة تانية وليفربول".. حكاية نجوم مباراة منتخب مصر وسيراليون منذ 12عاما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر الأول نظيره منتخب سيراليون، في السادسة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

أعاد هذا اللقاء الأذهان إلى لقاء جمع بين المنتخبين منذ 12 عاما، وبالتحديد يوم 3 سبتمبر 2011، عندما خسر المنتخب المصري من سيراليون، بنتيجة 2-1 في الجولة الخامسة تصفيات أمم أفريقيا 2012، ليودع البطولة للمرة الثانية في تاريخه، منذ كأس الأمم 1984.

شهدت هذه المباراة الظهور الأول لنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع منتخب مصر الأول بالإضافة إلى محمد النني وعمر جابر ومروان محسن وعمرو السولية وأحمد حجازي.

كانت هذه المباراة بمثابة الاختبار للمنتخب الأولمبي، إذ أنه بعدما قدم حسن شحاته استقالته، تولى هاني رمزي القيادة الفنية للمباراتين المتبقيتين واختار التشكيل من لاعبي الأولمبي لاستعداده للدور الفاصل والمؤهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن وقادهم أحمد حسن لاعب المنتخب الأول.

وخاض منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي: محمد أبوجبل - أحمد صبحى - أحمد حجازى - محمد عبدالفتاح تاحا - إسلام رمضان - أحمد مجدى - محمد ناصر "النني" - عمرو السولية - أحمد حسن - محمد صلاح - مروان محسن.

يجعلنا هذا التشكيل نبحث عن اللاعبين السابقين وأين يلعبون الآن، إذ أن بعضهم يخوض لقاء اليوم والآخر اندثرت موهبته في أندية الدرجة الثانية "دوري المظاليم"، ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" مصير هؤلاء اللاعبون.

محمد صلاح

خاض محمد صلاح مباراة مصر وسيراليون عام 2011 وهو لاعبا في صفوف المقاولون العرب وبعد عام انتقل إلى بازل لتبدأ رحلة احترافه، ويلعب صلاح مباراة اليوم وهو لاعبا في صفوف ليفربول الإنجليزي.

محمد "النني"

يعد محمد النني هو اللاعب الثاني الذي يخوض لقاء اليوم من تشكيل مباراة منتخب الأولمبي، وخاض نفس مسيرة صلاح، إذ احترف في بازل ولكن بعد عامين ويلعب اليوم وهو في صفوف أرسنال الإنجليزي.

أحمد حجازى

منعت إصابته بقطع في الصليبي، خوض لقاء اليوم مع المنتخب، إلا أنه عندما شارك في اللقاء الأول كان لاعبا في صفوف الإسماعيلي وانتقل بعدها إلى عدة أندية انتهت باتحاد جدة السعودي.

عمرو السولية

يغيب عمرو السولية عن صفوف المنتخب في مباراة اليوم ضد سيراليون، لكنه ما زال في الملاعب ضمن صفوف النادي الأهلي.

أحمد حسن "الصقر"

كان أحمد حسن قائد المنتخب حينها واللاعب الوحيد من القائمة الأساسية، واعتزل الصقر بعد عامين من هذا اللقاء، إذ اختتم مسيرته في صفوف الزمالك.

محمد أبو جبل

لعب أبو جبل مباراة مصر وسيراليون وهو لاعبا في صفوف إنبي وانتقل بعدها إلى الزمالك ويلعب حاليا في نادي البنك الأهلي، إلا أنه يغيب عن مباراة قائمة المنتخب، لعدم ضمه من قبل البرتغالي فيتوريا.

مروان محسن

سجل مروان محسن هدف مصر الوحيد في مباراة سيراليون وكان حينها لاعبا لبتروجيت وما زال يمارس اللعبة ضمن صفوف فيوتشر.

أحمد صبحي

كان صبحي لاعب إنبي حينها ضمن المشاركين في مباراة سيراليون، ثم انتقل بعدها إلى المقاولون العرب ثم بتروجيت ثم سموحة ثم الجونة، بعدها احترف في فريق ايجلز في المالديف، ليعود هذا الموسم ويلعب لصفوف التعدين في دوري القسم الثاني.

محمد عبد الفتاح "تاحا"

خاض محمد عبد الفتاح "تاحا" مباراة منتخب مصر وهو لاعبا في صفوف الأهلي حينها قام حسام البدري، مدرب الأهلي السابق بتصعيده للفريق الأول، ويلعب حاليا في صفوف يونايتد سيتي بدوري الدرجة الثانية في الإمارات.

شهدت مسيرة تاحا العديد من الانتقالات، إذ انتقل من الأهلي إلى وادي دجلة ثم إنبي ثم بتروجيت ثم حرس الحدود ثم الإنتاج الحربي وانتهى به المسار في الدرجة الثانية في الإمارات، وكان تاحا اللاعب الوحيد من صفوف النادي الأهلي الذي شارك مع منتخب الشباب في كأس العالم كولومبيا 2011.

وقال تاحا في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "كنت هاحترف بعد كأس العالم و مانويل جوزيه عقد معي اجتماع و قال إنني سأكون مدافع الأهلي المقبل و هتفضل معانا مش هتنزل تحت، وبعد غلق القيد نزلني ناشئين وكنت نفسيا مضايق و أول تمرين جاللي رباط صليبي".

أشار إلى أنه ينوي اعتزال كرة القدم، مبررا: "أنا من صغري في الأهلي وبلعب منتخب مصر من أول البراعم ودائما بفضل الله ماتشات ودي أو دولي مقعدتش دقيقة لحد ما لعبت منتخب مصر الأول، بدأت أنزل بالمستوى وكنت بأقلم نفسي حتى آخر سنة في الإنتاج الحربي نزلت درجة ثانية، أول ما مسك عبد الناصر وجهازه، من هنا قولت لو الكرة كده أبطل أفضل ومقدرتش أكمل بهذه المعاملة بعيد عن الكرة والفنيات كمان و التعامل الإنساني نفسه معدوم و نصب و ظلم و تطاول".

وحكى تاحا لـ "الخليج 365" عن شعوره عند خوض لقاء سيراليون، قائلاً: "بالنسبة لي كنت صعدت الفريق الأول أنا عندي 16 عاما في جيل كابتن محمد أبو تريكه و من صغري في الأهلي من 8 سنوات، و دائما من نشأ في الأهلي اعتاد على الضغوطات والمباريات الكبيرة و كنت لاعب في كأس العالم و أمم إفريقيا، وقتها لعبت بمتعه ومزاج، كان فيه ضغوطات ممتعه وليس خوف".

أحمد مجدي

يلعب مجدي حاليا في صفوف نادي غزل المحلة الذي هبط الموسم الماضي إلى دوري القسم الدرجة الثانية، منذ مباراة سيراليون انتقل مجدي إلى العديد من الأندية أبرزها الزمالك بالإضافة إلى الاحتراف في الوحدة السعودي.

إسلام رمضان

اللاعب الأخير في تشكيل منتخب مصر ضد سيراليون عام 2011، هو إسلام رمضان لاعب الأوليمبي السكندري في قسم الدرجة الثانية، وكان رمضان على أعتاب أرسنال الإنجليزي أوسانت إتيان الفرنسي بعد المباراة السابقة، بالإضافة إلى الأهلي الزمالك.

خاض رمضان لقاء سيراليون وهو في صفوف حرس الحدود وبعد البطولة انتقل إلى أهلي طرابلس الليبي على سبيل الإعارة، بعدها عاد لحرس الحدود ثم الإنتاج الحربي ثم الرجاء.

شارك رمضان في أولمبياد لندن 2012 مع المنتخب الأولمبي، وصنع هدف لمحمد صلاح في مباراة البرازيل وبعد أداءه في المباراة عرضه وكيله على فريق أرسنال الذين رحبوا به وطلبوا منه أن يخوض فترة معايشة لكن إدارة حرس الحدود رفضت.

بعدها تلقى عرضا رسميا من فريق سانت إتيان الفرنسي في عام 2012، لكن أيضا رفضت إدارة النادي مرة أخرى، وفي عام 2013 فاوضه الأهلي عن طريق وائل رياض مسؤول التعاقدات وكان على وشك الانضمام إلا أنه جاء الرفض الثالث من إدارة الحرس، ليتعاقد بعدها الأهلي مع صبري رحيل.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع إدارة الحرس عام 2014، لتعويض رحيل محمد عبد الشافي، لكنه العرض رفض بسبب انتقال أحمد حسن مكي وأحمد عيد عبد الملك إلى الزمالك.

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