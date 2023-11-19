بطولة شمال إفريقيا.. وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب في مواجهة تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن وائل رياض، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، مواليد 2005، تشكيل الفراعنة الصغار لمواجهة تونس، التي ستقام بعد قليل في الجولة الثالثة لبطولة شمال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: يوسف السيد محمد، حسام أحمد عوض الله، معتز محمد السيد، حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: أحمد خالد "كباكا"، محمد السيد محمد، محمد عبدالله علي، عمر خضر، عبدالرحمن خالد.

خط الهجوم: محمد زعلوك.

وكان منتخب مصر نجح في حصد أربعة نقاط حتى الآن في المجموعة، بعد التعادل في اللقاء الأول مع ليبيا بهدف لكل فريق، والفوز في المباراة الثانية على حساب الجزائر.