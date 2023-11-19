"عقد بالدولار".. بيراميدز يقطع الطريق عن صفقة الأهلي المحتملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، أن نادي بيراميدز، نجح في الاتفاق مع محمد حمدي لاعب الفريق من أجل تمديد عقده، وغلق الطريق على الأهلي الذي يبحث التعاقد معه.

وينتهي عقد محمد حمدي مع نادي بيراميدز، بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قال أمير هشام في برنامجه عبر قناة النهار، محمد حمدي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، انهى التفاوض على تجديد عقده.

وأوضح "هشام": "محمد حمدي اتفق مع ناديه بيراميدز قبل معسكر منتخب مصر الحالي، وسوف يتم الإعلان في وقت لاحق، وحمدي سوف يحصل على راتبه بالدولار".

أكمل: "بهذا التجديد خرج محمد حمدي من اهتمامات النادي الأهلي الذي كان يبحث التعاقد معه بنهاية الموسم بعد انتهاء عقده".

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