"كاف" يقترح منح الخاسرين في البطولات الأفريقية مكافأة مالية.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، إجراء بعد التعديلات على النسخة المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، والتي تنطلق خلال شهر يناير المقبل، والذي يشمل العديد من البنود الهامة.

وعقد المكتب التنفيذي في "كاف" اجتماع هام في أبيدجان بكوت ديفوار، لمناقشة أمور مالية وفنية تتعلق بالبلد المستضيف لبطولة الأمم الأفريقية 2024.

ويقترح "كاف" زيادة الجائزة المالية لكأس الأمم الأفريقية للموافقة عليها، كذلك تخصيص مبلغ 50 ألف دولار لكل فريق من الأندية التي خسرت وخرجت من دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

إضافة إلى ذلك منح دولة كوت ديفوار 20% من أرباح كأس الأمم الأفريقية 2024 بصفتها المنظمة للبطولة من أجل تطوير كرة القدم.

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