رومانيا تخطف بطاقة التأهل ليورو 2024 من منتخب الكيان الصهيوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز منتخب رومانيا على نظير الكيان الصهيوني بنتيجة 2-1 ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2024.

وهُزم الكيان الصهيوني بعد تقدمه بهدف في الدقيقة 2، ليعادل النتيجة جورد بوشكاش في الدقيقة 10، ويسجل لاعب نادي رينجرز "يانيس هاجي" نجل أسطورة رومانيا جورج هاجي هدف الفوز والتأهل إلى كأس الأمم الأوروبية.

ويفقد الكيان الصهيوني أمل التأهل إلى يورو 2024، حيث كانت تلك السقطة الثانية لهم في فترة التوقف الدولي، حيث تعادل مع سويسرا في المباراة الأولى بنتيجة 1-1.

وينقصهم مباراة مع منتخب أندورا ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من الشهر الجاري.

وإليكم ترتيب المجموعة التاسعة قبل المباراة الأخيرة:

1.رومانيا - 19 نقطة

2.سويسرا - 17 نقطة

3.الكيان الصهيوني - 12 نقطة

4.كوسوفو - 11 نقطة

5.بيلاروسيا - 9 نقاط

6.أندورا - 2 نقطة