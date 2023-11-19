ثنائي الزمالك يواصلا التأهيل على هامش ودية الهلال الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - واصل الثنائي محمود الونش والتونسي سيف الجزيري، ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك، التأهيل داخل نادي مقر الأبيض، على هامش المباراة الودية التي يخوضها الزمالك حاليا مع الهلال الليبي.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الحالي، في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الثنائي "الونش والجزيري"، تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال بالنادي لتجهيزهما للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة".

ويعاني محمود الونش من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي تعرض لها في الموسم الماضي، بينما تعرض الجزيري للإصابة في المواجهة الماضية ضد بيراميدز بقبل نهائي كأس مصر.