"نعمة خاصة".. فييرا يكشف طريقة معاملة زيدان مع لاعبي منتخب فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

تحدث الأسطورة الفرنسية باتريك فييرا لاعب نادي أرسنال السابق، عن زميله السابق في المنتخب زيدان وكيف كان يتعامل مع بقية أفراد الفريق دائما.

وقال فييرا في تصريحات نقلها موقع "football talk": "كان لدى فرنسا جيل ذهبي في عام 1998، لكن زيدان كان بمثابة "نعمة خاصة"، ومثل جميع اللاعبين أردت أن أعمل بجد من أجله".

وأضاف: "إنه الأفضل بيننا، لكن حقيقة أنه كان متواضعًا جدًا وبسيطًا جدًا ومهتمًا جدًا بكل من حوله هو ما جعل الآخرين يريدون التضحية بأنفسهم من أجله".

وتابع: "في معسكرنا الأساسي في كليرفونتين، كانت لديه عادة معينة بعد العشاء، كان يبقى دائمًا ويجلس في البار لتناول القهوة، ويكون متفرغا للتحدث مع أي لاعب".

واختتم باتريك: "التواضع هو سبب عظمة زيدان، لقد وجدت بشكل عام أن اللاعبون العظماء ليس لديهم صفة الغرور، ودائمًا ما يكون اللاعبون الصغار هم الذين لديهم غرور كبير".