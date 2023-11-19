الأهلي يضع خطة لضم مروان حمدي من المصري.. إعلامي يكشف التفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي سيف زاهر عن رغبة المسئولين في النادي الأهلي ضم مروان حمدي لاعب نادي المصري البورسعيدي خلال الفترة المقبلة، ولكن ليس بشكل مباشر.

وقال "زاهر"، في تصريحات تلفزيونية، على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن مسئولي المصري عرضوا مروان حمدي للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية، وبسبب وجود مشاكل في الخط الهجومي للأهلي، هناك مقترح لضم المهاجم في الفترة القادمة.

وأوضح أن مروان حمدي سينتقل إلى نادي سموحة خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي في صفقة تبادلية مع حسام حسن مهاجم الاتحاد السكندري، والذي سينتقل إلى نادي المصري البورسعيدي.

وأضاف أنه الأهلي سوف يضم مروان حمدي في حالة تألقه مع نادي سموحة السكندري.

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