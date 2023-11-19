تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات مونديال 2026

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن تشكيل المنتخب لمباراة سيراليون، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب "صامويل كانيون" في ليبيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر مواجهة سيراليون محتلًا صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يتساوى منتخب سيراليون مع 3 منتخبات أخرى، وهي بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وإثيوبيا برصيد نقطة لكل منها، بينما يتذيل جيبوتي الترتيب بلا رصيد.

ويسعى منتخب مصر للوصول إلى العلامة الكاملة بعد أول جولتين لضمان البقاء في الصدارة بنهاية التوقف الدولي الجاري.

وسيبدأ المنتخب مواجهة سيراليون بالتشكيل التالي:

حراسة االمرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: "محمد صبحي - أحمد الشناوي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفي فتحي - محمود حمادة".