طرد لاعب سيراليون بعد تدخل عنيف على نجم منتخب مصر

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول بالمواجهة الجارية بين مصر وسيراليون، بطاقة حمراء على نجم المنتخب السيراليوني بسبب تدخل قوي، في مواجهة تدخل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، بتصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

طرد لاعب سيراليون بسبب تدخل غاشم على حمدي فتحي:

تدخل اللاعب تيريس فورنا على حمدي فتحي في الدقيقة 37 ليحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 38 بعد توقف المباراة لعلاج حمدي فتحي بسبب تدخل قوي من نجم منتخب سيراليون.

تدخل قوي من لاعب سيراليون على حمدي فتحي

افتتح محمود حسن تريزيجية التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء.

ويمتلك منتخب مصر على مقاعد البدلاء أمام سيراليون كلًا من محمد صبحي وأحمد الشناوي وأحمد سامي ومصطفى فتحي وأحمد فتوح وعمر كمال ومروان عطية وعمر مرموش ومحمد شريف ورامي ربيعة ومحمود حمادة، يمكنهم تعويض حمدي فتحي أو مضاعفة النتيجة.