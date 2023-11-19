تريزيجيه يضع منتخب مصر في المقدمة بالشوط الأول أمام سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب مصر على نظيره سيراليون بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما في دولة ليبيريا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

أحرز محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 18 بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء.





مجريات الشوط الأول:



حاول منتخب سيراليون المباراة بقوة منذ البداية وسدد كرة اخرجها الشناوي لركلة ركنية في الدقيقة 2، قبل أن يرد الفراعنة بكرة عرضية من هاني إلى مصطفى محمد الذي يسددها لكن يتصدى لها حارس سيراليون لتخرج إلى ركلة ركنية في الدقيقة 4.

حاول منتخب مصر فك شفرة دفاع وخطوط منتخب سيراليون لكن ظل الخصم متماسكا وسط ملعب "صغير" وضيق للغاية على عشب صناعي.

وفي الدقيقة 8 تبادل تمريرات رائع بين لاعبي سيراليون تكلل بتسديدة من حسن كوروما فوق العارضة.

ظل منتخب سيراليون مستحوذ على الكرة ويحاول تسجيل الهدف الأول في شباك الفراعنة، وسط خطورة أكثر نسبية لأصحاب الأرض.



في الدقيقة 14 فرصة خطيرة لسيراليون ويسددها توراي قوية لكنها تصطدم في علي جبر لتخرج إلى ركنية، قبل أن تنفذ الركنية، ويضربها لاعب سيراليون رأسية لكنها فوق العارضة.

نجح منتخب مصر الاول في فرض تقدمه على منتخب سيراليون بهدف دون مقابل، وحتى الدقيقة 30 من عمر المواجهة الجارية بين المنتخبين على ملعب ستاد صامويل كانيون دو الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء.

وأهدر منتخب سيراليون العديد من الفرص خلال أول نصف ساعة من اللقاء، بعدما اهدر 3 فرص خطيرة على دفاعات الفراعنة كان اخرها في الدقيقة 29 من النصف الأول باللقاء.



وفي الدقيقة 38 تعرض حمدي فتحي لإصابة قوية بعد تدخل لاعب سيراليون سيراليون، تايرس فورناه عليه بعدما لمست قدم اللاعب "رأس" الدولي المصري ليقرر حكم اللقاء منحه البطاقة الحمراء.



توقف اللعب لدقائق بعد التدخل القوي الذي تعرض له حمدي فتحي في المباراة بعد تدخل الجهاز الطبي لعلاج اللاعب، قبل أن يستأنف اللقاء.



تشكيل مصر لمباراة سيراليون:



محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع : محمد هاني، على جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط : حمدي فتحي، محمد النني، أحمد السيد زيزو.

الهجوم : تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وكان المنتخب الوطني حقق انتصارًا عريضًا على جيبوتي بسداسية نظيفة في أولى الجولات تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال ليحصد أول ثلاث نقاط في المشوار نحو كأس العالم.

تشكيل سيراليون ضد منتخب مصر على النحو التالي:



في حراسة المرمى: إبراهيم سيساي

الدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما

في الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه

الهجوم: إيمانويل ساماديا - محمد توراي – أجوستوس كارجبو