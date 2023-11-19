ميدو : أويد فكرة التعاقد الأهلي مع أحمد فتوح من خلال الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق والزمالك في تصريحات اذاعية ، أن على إدارة النادي الأهلي التقدم بعرض رسمي لشراء أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إذا كانوا فى حاجة لضمه.

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أكد ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" أؤيد أن إدارة الأهلي تتقدم بعرض رسمي لشراء أحمد فتوح من الزمالك إذا كانوا فى حاجة لخدماته، وأن يتم ذلك فى شهر يناير، لأن اللاعب سعره مش كبير، بسبب أنه أخر 6 شهور فى تعاقده مع النادي.

اشار ميدو إلى:" إذا كان الأهلي يري ان أحمد فتوح هو بديل علي معلول عليه أن يتقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك، وأري أنه سيكون هناك ترحيب بذلك.

ويذكر أن أحمد فتوح انضم للمنتخب الوطني رغم أزمته مع نادي الزمالك وشارك مع الفراعنة أمام منتخب جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2