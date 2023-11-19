نجوم في الملاعب المصرية خارج أضواء الشهرة

ياسر رشاد - القاهرة - رغم تمتعهم بشهر واسعة وقت ظهورهم للوهلة الأولى وقيامهم بتقديم مردود فني مميز في ملاعب كرة القدم المصرية استطاعوا من خلاله خطف الأظار ، إلا أن الأضواء غابت عنهم لسنوات عدة فور انتهاء علاقتهم بكرة القدم أو أثناء مسيرتهم الرياضية أيضًا.





عباس .. الفتى الأسمر:

محمد عباس الفتى الأسواني صاحب البشرة السمراء الذي بزغ نجمه مع الأهلي في ثمانينات القرن الماضي، واستطاع أن يحجز مكانًا في قلوب جماهير الأهلي.

عباس الصديق المقرب من محمود الخطيب، اللاعب آنذاك، سبق وأن أدلى بتصريحات أكد فيه أن غيابه عن الأضواء حاليًا جاءت لبعده عن طريق الرياضة وكرة القدم توقيت شبابه، ولولا هذا الابتعاد لأصبح من أشهر نجوم الكرة المصرية سابقًا وحاليًا.

البلعوطي حارس المحلة في العصر الذهبي:

محمود البلعوطي، حارس مرمى المحلة ، يعد من أمهر حراس مرمى الكرة المصرية في فترة الثمانينات أيضًا، وتمتع فريق غزل المحلة بشهرة واسعة بتخويفه للخصوم من تواجد البلعوطي في حراسة المرمى.

مثل البلعوطي المنتخب الوطني في تلك الفترة، وزامل الثنائي إكرامي الشحات وثابت البطل، لكن تألق الثنائي اللافت حال دون تولي البلعوطي مهمة حراسة المرمى بشكل أساسي.

حمدي نوح مكتشف المواهب:

يعد حمدي نوح، الذي بدأ مسيرته مع نادي أسكو، من أشهر لاعبي كرة القدم في مصر خلال حقبة الثمانينات، كما تمكن رفقة الجيل الذهبي مع نادي المقاولون من التتويج ببطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس نسخة عام 1982.

كما شارك أيضًا في تتويج ذئاب الجبل بالدوري الممتاز عام 1983 وصال وجال في الملاعب حتى نهاية مسيرته مع كرة القدم لاعبًا عام 1987.

ورغم اختفاء نوح عن الأضواء، إلا أنه على صعيد المهام التدريبية يعد من أنجح الشخصيات التي تولت رئاسة قطاعات الناشئين بالأندية المصرية والمقاولون العرب بشكل خاص، بعد مساهمته في اكتشاف الثنائي محمد صلاح ومحمد النني في عمر مبكر.

بوبو وتألق مع سيد البلد:

محمد إبراهيم الزاتي وشهرته “بوبو”، ظهر للمرة الأولى لاعبًا مع الاتحاد السكندري عام 1964، واستمرت مسيرته في الملاعب حتى بداية الثمانينات، واعتزاله كرة القدم.

عام 1964 شارك بوبو مع الاتحاد في مواجهة اتحاد السويس، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعد بوبو هو آخر من حمل بطولة كأس مصر للاتحاد السكندري عام 1976 والتي توج بها الفريق السكندري على حساب الأهلي، كما ساهم معهم في الفوز بلقب كأس مصر على حساب الأهلي أيضًا 1973، ابتعد بوبو عن الأضواء بعد تقدمه في العمر وتركه العمل الإداري داخل الاتحاد السكندري، حتى وفاته عام 2011.