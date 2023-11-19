تفاصيل استخدام نادي لافيينا حافلة منتخب مصر لمواجهة المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث سيف الاسيوطي عضو مجلس إدارة نادي لافيينا في تصريحات اذاعية مساء اليوم الأحد عن كواليس تنقل ناديه لمواجهة فريق غزل المحلة في دوري المحترفين بحافلة منتخب مصر لكرة القدم.

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وانتشرت صورة لحافلة منتخب مصر مكتوب عليها "الطريق إلى كأس العالم ٢٠٢٦" استقلها فريق لافيينا اليوم الأحد للسفر إلى المحلة استعدادا لمباراة الغد بين الفريقين.

وقال الأسيوطي في تصريحات عبر برنامج طويلة وعالية الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة اليوم الأحد "الصورة التي تم نشرها حقيقية، فوجئنا اليوم بوجود حافلة منتخب مصر لنقل الفريق إلى المحلة".

وتابع "الشركة التي صممت حافلة منتخب مصر ومتعاقد معها اتحاد الكرة هي نفس الشركة التي يتعاقد معها نادي لافيينا".

وواصل "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إرسال حافلة منتخب مصر لنقل الفريق، لم نستفسر عن الأسباب والجميع كان سعيد بوجود الحافلة".

واختتم الاسيوطي تصريحاته "لاعبو لافيينا كانوا سعداء لأنهم يستخدمون نفس الحافلة التي يستخدمها محمد صلاح ولاعبي المنتخب الوطني، نتمنى أن يكون هذا الأمر فال حسن ونفوز في لقاء المحلة".

وفي نفس السياق، فقد علق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن الواقعة قائلًا "الشركة المصممة لحافلة منتخب مصر لديها أكثر من نسخة عليها نفس الشعار والتصميم ويتم استخدامهم".

وأضاف "بالأمس في الأسكندرية، وجدنا منتخب الكونغو للناشئات يحضر مرانه بحافلة عليها نفس الشعار الخاص بمنتخب مصر والطريق إلى 2026، الشركة تملك أكثر من نسخة للحافلة بنفس التصميم".

ثم استدرك عامر حسين تصريحاته "ولكن بالنسبة للمنتخب الأول، فقد اصبح حاليا يملك حافلة جديدة من تصميم آخر من انتاج الشركة المتحدة، ويتم وضع الحافلة في مشروع الهدف ولا يتم استخدام تلك الحافلة إلا للمنتخب الأول فقط واصبحت تلك الحافلة ملك للمنتخب وفقًا لقياسات وضعها الجهاز الفني للمنتخب".