بايرن ميونيخ يدعم رسالة أوباميكانو للأطفال حول العالم

ياسر رشاد - القاهرة - دعم نادي بايرن ميونيخ الألماني نجمه دايوت أوباميكانو الفريق، الذي حرص على توجيه رسالة للأطفال الذين يعانون التلعثم حول العالم، بسبب ما تعرض له في طفولته والخوف الذي كان يشعر به.

بايرن ميونيخ يدعم رسالة أوباميكانو للأطفال

ونشر نادي بايرن ميونيخ عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا تدع ذلك يحبطك، أوبا، بايرن ميونخ يقف معك دائمًا".

وكان أوباميكانو قد تعرض للسخرية في فرنسا خلال الأيام الماضية بسبب "التأتاة" في كلامه خلال المؤتمر الصحفي الأخير، عندما كان يتكلم فجأة حدث التلعثم فأخفض رأسه ثم أعاد قول الجملة من جديد.

خرج اللاعب الفرنسي برسالة بسبب ما يتعرض له من سخرية، وجاء نص ما قالة كالتالي: "في المدرسة كنت خائف دائمًا من التحدث لأنني كنت دائمًا بحاجة إلى وقت للتفكير اولًا، وكان الاطفال الأخرون يضايقوني بسبب ذلك، لقد آلمني ذلك حقًا".

وتابع أوباميكانو: " كنت أقول لنفسي دائمًا إنني كنت بحاجة إلى التحدث باستمرار وعدم السماح بذلك، كنت منزعجًا من ذلك، لم أكن أرغب في السماح لهؤلاء الأشخاص بان يكون لهم أي تأثير على حياتي".

أضاف أوباميكانو: "نجحت في تخطي تلك المرحلة شيئًا فشيئًا، كما عملت أيضًا مع معالج النطق، واليوم رسالتي إلى أي طفل يعاني من التلعثم في النطق هي ألا تخجل من نفسك أبدًا".