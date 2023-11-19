35 دقيقة.. تقدم الفراعنة و"الكولينج بريك" يوقف سيطرة سيراليون

ياسر رشاد - القاهرة - نجح منتخب مصر الاول في فرض تقدمه على منتخب سيراليون بهدف دون مقابل، وحتى الدقيقة 35 من عمر المواجهة الجارية بين المنتخبين على ملعب ستاد صامويل كانيون دو الرياضي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الاولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم مصري وسيطرة سيراليونية

افتتح محمود حسن تريزيجية التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 18 من الشوط الأول، بعد جملة فنية رائعة للغاية وصلت لجناح المنتخب داخل منطقة الجزاء.

واهدر منتخب سيراليون العديد من الفرص خلال أول نصف ساعة من اللقاء، بعدما اهدر 3 فرص خطيرة على دفاعات الفراعنة كان اخرها في الدقيقة 29 من النصف الأول باللقاء، حتى جاءت فترة “الكولينج بريك” وتوقف سيطرة منتخب سيراليون على اللقاء، وهي الدقيقة التي يحصل فيها اللاعبين على دقيقة راحة لشرب الماء.

ويمتلك منتخب مصر على مقاعد البدلاء أمام سيراليون محمد صبحي - أحمد الشناوي - أحمد سامي - أحمد فتوح - عمر كمال - مروان عطية - عمر مرموش - محمد شريف - رامي ربيعة - مصطفي فتحي - محمود حمادة.