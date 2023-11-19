تريزيجيه يُطارد رقم حازم إمام مع منتخب مصر بعد هدفه في سيراليون.. فيديو

افتتح محمود حسن تريزيجيه أهداف منتخب مصر في شباك سيراليون خلال المباراة المقامة بين المنتخبين حاليًا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر حاليًا مع نظيره منتخب سيراليون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، والمقامة بين الفريقين في ليبيريا.

وجاء هدف محمود تريزيجيه في شباك منتخب سيراليون بالدقيقة 18 من زمن المباراة ليضع منتخبنا الوطني في المقدمة خلال أحداث الشوط الأول.

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ورفع محمود تريزيجيه رصيد أهدافه الدولية مع منتخب مصر لـ13 هدفًا ليتجاوز رقم الثنائي هادي خشبة وأحمد رمزي ولكل منهما 12 هدفًا.

بينما أصبح يفصله هدف واحد عن إبراهيم حسن صاحب الـ14 هدفًا، ويحتاج هدفين لمعادلة رقم حازم إمام نجم الزمالك السابق والذي يمتلك 15 هدفًا دوليًا.

يذكر أن منتخب مصر تغلب على حساب نظيره منتخب جيبوتي في مباراته الأولى بالتصفيات المونديالية وتغلب عليه 6 – 0 ليتصدر ترتيب المجموعة بـ3 نقاط.