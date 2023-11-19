نجم أتلتيكو مدريد على رادار مانشستر يونايتد

يقدم النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مستويات رائعة مع فريقه أتلتيكو مدريد، وذلك بعد عودته للروخيبلانكوس مرة أخرى بعد فترة مخيبة للآمال داخل ملعب الكامب نو.

وقد سجل المهاجم الفرنسي هذا الموسم 12 هدفا في ستة عشر مباراة في جميع المسابقات، الأمر الذي جعله موضع لكثير من الثناء من قبل دييجو سيميوني.

ووفقًا لصحيفة «الناسيونال» أنه على الرغم من رغبة جريزمان في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، إلا أنه قد يكون هدفًا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يرى أن الفرنسي يمكنه مغادرة الليجا.

حيث أن الشياطين الحمر على استعداد لدفع مبالغ ضخمة لجريزمان، تزيد عن 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

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ويتضمن عقد جريزمان مع أتلتيكو مدريد شرطًا جزائيًا بقيمة 25 مليون يورو، وهو ما لن يمثل مشكلة.

من جانبه فإنه إذا كان اللاعب الدولي الفرنسي يرغب في تغيير فريقه، فإن مانشستر يونايتد سيبذل قصارى جهده لإحضاره إلى أولد ترافورد.