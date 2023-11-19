إصابة نجم الزمالك مع منتخب مصر قبل مواجهة أبو سليم في الكونفدرالية

تلقى الجهاز الفني بنادي الزمالك صدمة جديدة بإصابة لاعبه مع منتخب مصر قبل مواجهة أبو سليم في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر الجاري، في الجولة الأولى من الكونفدرالية.

وكشف منتخب مصر الأولمبي عن تعرض حسام عبد المجيد لاعب الزمالك للإصابة خلال مران اليوم.

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وتعرض حسام عبد المجيد للإصابة فى الأنف خلال إحدى الكرات المشتركة ، وأجري له د.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي الإسعافات الأولية وطمأن الجهاز الفني واللاعبين، ومن المقرر أن يجري اللاعب أشعة للاطمئنان عليه.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي قد ضمن تأهله لأولمبياد باريس بعدما احتل المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا الماضية والتي أقيمت في المغرب.