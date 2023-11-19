نجم توتنهام يحسم موقفه من الانتقال إلى الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم البرازيلي ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير، مصمم على البقاء في الدوري الإنجليزي وعدم قبول العروض المقدمة من الدوري السعودي.

ولا يفكر توتنهام هوتسبير في بيع المهاجم ريتشارليسون صاحب الـ 26 عاماً خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وبحسب ما ذكرته «فوتبول إنسايدر» البريطانية فإن النجم البرازيلي الدولي هو الهدف الرئيسي لدوري المحترفين السعودي على الرغم من ضعف مستواه التهديفي.

ولا يزال ريتشارليسون يتلقى الدعم لتحقيق النجاح في توتنهام ولن يفكر في الانتقال للشرق الأوسط إلا في وقت لاحق من مسيرته المهنية.

ويلعب نجم إيفرتون السابق حالياً مع توتنهام منذ انضمامه من أكثر من عام مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

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ويتقاضى ريتشارليسون 90 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً ويعتقد أنه على استعداد لرفض عرض سعودي لمواصلة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ريتشارليسون هدفين وثلاث تمريرات حاسمة خلال 11 مباراة في جميع المسابقات خلال موسم 2022-2023.

وأحرز اللاعب 3 أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة خلال 35 مباراة بجميع المسابقات في موسمه الأول مع النادي.