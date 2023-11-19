منتخب مصر يتقدم على سيراليون بهدف “تريزيجيه” في الشوط الأول.. فيديو

تقدم منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا على نظيره منتخب سيراليون، بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليًا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره سيراليون، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، وحسم الشوط الأول لصالحه بهدف دون رد.

جاءت أحداث الشوط الأول حماسية هجومية من جانب منتخب مصر والذي فرض سيطرته بشكل كامل على مجريات اللعب ونجح في تهديد مرمى المنتخب السيراليوني عدة مرات.

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وسجل محمود تريزيجيه هدف منتخبنا الوطني الأول في شباك سيراليون بالدقيقة 18 من زمن المباراة ليضع منتخب الفراعنة في المقدمة خلال أحداث الشوط الأول.

ويعد هذا الهدف الدولي رقم 13 لـ محمود تريزيجيه مع منتخب مصر ليفصله هدفين عن معادلة رقم حازم إمام نجم الزمالك السابق وصاحب الـ15 هدفًا مع منتخب الفراعنة.

وكان منتخب مصر استهل مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بفوز كاسح على نظيره منتخب جيبوتي بنتيجة 6 – 0، ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

فيما تعادل منتخب سيراليون مع إثيوبيا في مباراته الأولى بالتصفيات ليتقاسمان نقطتي التعادل.