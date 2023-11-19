موعد ظهور جالاردو الأول مع الاتحاد السعودي

أعلنت إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، عن التعاقد مع مارسيلو جالاردو، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتعاقدت إدارة نادي الاتحاد السعودي مع المدير الفني الأرجنتيني جالاردو، بعقد يمتد إلى عام ونصف، بشكل رسمي، أمس السبت.

وقررت إدارة ‎الاتحاد السعودي منح اللاعبين راحة عن تدريبات اليوم الأحد، على أن تعود غدًا بقيادة المدرب جالاردو ليظهر للمرة الأولى.

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ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة المُقبلة.

وتبدأ أحداث مباراة الاتحاد ضد الاتفاق، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل العميد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد الاتفاق في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد السعودي كانت قد قامت بإقالة نونو سانتو من تدريب الفريق بشكل رسمي خلال الفترة الماضية بسبب سوء النتائج.