فتوح احتياطيا.. زيزو وصلاح يقودان هجوم منتخب مصر ضد سيراليون

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، تشكيل الفراعنة لمواجهة سيراليون المقرر لها في السادسة مساء اليوم بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وعلي جبر ومحمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

وفي المقابل يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد صبحي وأحمد الشناوي وأحمد فتوح وعمر كمال عبدالواحد ومحمد شريف وعمر مرموش ومروان عطية ومصطفى فتحي، وأحمد سامي".