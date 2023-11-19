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فتوح احتياطيا.. زيزو وصلاح يقودان هجوم منتخب مصر ضد سيراليون

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، تشكيل الفراعنة لمواجهة سيراليون المقرر لها في السادسة مساء اليوم بالجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وعلي جبر ومحمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي ومحمد النني وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.

وفي المقابل يجلس على مقاعد البدلاء كل من: "محمد صبحي وأحمد الشناوي وأحمد فتوح وعمر كمال عبدالواحد ومحمد شريف وعمر مرموش ومروان عطية ومصطفى فتحي، وأحمد سامي".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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