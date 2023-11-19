"وعد تجهيز شقة وتحذير".. لاعب المنتخب السابق يكشف كواليس مزاملته لأحمد حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يواجه منتخب مصر نظيره سيراليون، في السادسة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

أعاد هذا اللقاء الأذهان إلى مباراة المنتخبين عام 2011 في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، عندما استقال حسن شحاتة من منصبه كمدير فني للمنتخب الأول وتولى هاني رمزي مهمة إدارة المباراة، ليخوض اللقاء بالمنتخب الأولمبي.

لعب المنتخب الأولمبي المباراة بقيادة أحمد حسن "الصقر"، وضم التشكيل أحمد صبحي لاعب التعدين الحالي، الذي روى في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" كواليس اللقاء.

قال صبحي لـ "الخليج 365": "أحمد حسن قائد المنتخب في ذلك التوقيت وعد حسام عرفات بمساعدته في تجهيز شقته عقب العودة من سيراليون".

أضاف: "شعرت بالفخر لمزاملة أحمد حسن داخل الملعب، كان لديه روح قتالية، إذ كان يريد لعب كل الضربات الحرة ورميات التماس خلال اللقاء".

تابع: "كما أنه أخبرنا في المنتخب حينها أنه وقع لنادي الزمالك مع التوأم حسام وإبراهيم حسن، إذ كانوا يديروا القلعة البيضاء فنيا آنذاك".

اختتم: "أحذر لاعبي منتخب مصر من أرضية ملعب ليبيريا، من الصعب أن تسير عليه الكرة بشكل مميز بالإضافة إلى ظروف المناخ تكون شديدة الحرارة ويوجد نقص في الأكسجين".

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