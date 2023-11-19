ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، تطورات جديدة بشأن حل أزمة القيد للفريق الأبيض خلال الساعات المقبلة، والوصول لاتفاق مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

قال "ميدو" في برنامج إذاعي: "نادي الزمالك، سوف يحل أزمة القيد خلال الساعات المقبلة، وتم العمل على ذلك في الأيام الماضية".

أوضح نجم الزمالك السابق: "هناك مفاوضات متقدمة بين مسئولي الزمالك ونادي سبورتنج لشبونة، في الوقت الحالي، وتقارب في وجهات النظر، لحل مشكلة المستحقات القديمة".

أضاف: "نادي الزمالك عانى بشكل كبير، بسبب غلق القيد، وعدم التمكن من إبرام صفقات جديدة، للمنافسة على البطولات التي يشارك بها، وظهر هذا واضحا للجميع".

وكانت المحكمة الرياضية، عاقبت نادي الزمالك بغلق القيد، بسبب مستحقات نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي واللاعب الغاني السابق في الفريق إتشمبونج.