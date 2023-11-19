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ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن أزمة القيد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، تطورات جديدة بشأن حل أزمة القيد للفريق الأبيض خلال الساعات المقبلة، والوصول لاتفاق مع نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي.

قال "ميدو" في برنامج إذاعي: "نادي الزمالك، سوف يحل أزمة القيد خلال الساعات المقبلة، وتم العمل على ذلك في الأيام الماضية".

أوضح نجم الزمالك السابق: "هناك مفاوضات متقدمة بين مسئولي الزمالك ونادي سبورتنج لشبونة، في الوقت الحالي، وتقارب في وجهات النظر، لحل مشكلة المستحقات القديمة".

أضاف: "نادي الزمالك عانى بشكل كبير، بسبب غلق القيد، وعدم التمكن من إبرام صفقات جديدة، للمنافسة على البطولات التي يشارك بها، وظهر هذا واضحا للجميع".

وكانت المحكمة ، عاقبت نادي الزمالك بغلق القيد، بسبب مستحقات نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي واللاعب الغاني السابق في الفريق إتشمبونج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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