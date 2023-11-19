استمرار تألق سامسون.. الزمالك يفوز على الهلال الليبي بثلاثية وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح الفريق الأول لنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على الهلال الليبي بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الأحد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة أبوسليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 26 نوفمبر الحالي.

أحرز أهداف الزمالك في المباراة كل من: يوسف أوباما في الدقيقة الثانية، وأضاف سيد عبدالله نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 74، واختتم البنيني سامسون الذي واصل تألقه في الفترة الأخيرة، بالهدف الثالث عند الدقيقة 90.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد و حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي ومحمد أشرف " روقا" ونبيل دونجا وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وناصر منسي وإبراهيما نداي.

وشهدت اللقاء تواجد أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة لمؤازرة الفريق قبل لقاء أبوسليم الليبي المقبل في الكونفدرالية الأفريقية.