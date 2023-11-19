منتخب الشباب يخسر من تونس 4\2 في بطولة شمال إفريقيا



محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى منتخب مصر للشباب، مواليد 2005، تحت قيادة وائل رياض، هزيمة كبيرة من تونس بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل في بطولة شمال أفريقيا.

وشهدت المباراة، مستوى متواضع للفراعنة الصغار، خاصة في الشوط الأول، الذي تلقى فيه شباك المنتخب أربعة أهداف دون رد، وفي الشوط الثاني تم تعديل الأوضاع قليلا.

وبهذه النتيجة توقف رصيد منتخب الشباب عن أربعة نقاط، بعد خوض ثلاثة مباريات حقق الفوز في مباراة وتعادل مثلها وخسر اليوم، بينما تصدر منتخب تونس بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

ولعب منتخب الشباب المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: يوسف السيد محمد، حسام أحمد عوض الله، معتز محمد السيد، حسن أبو المعاطي.

خط الوسط: أحمد خالد "كباكا"، محمد السيد محمد، محمد عبدالله علي، عمر خضر، عبدالرحمن خالد.

خط الهجوم: محمد زعلوك.