دي خيا يرفض مزاملة كريستيانو رونالدو ويفكر في ليونيل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش

رفض الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد السابق عرض من نادي النصر السعودي من أجل الانضمام إليهم في الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير. وفقا لصحيفة "ذا صن".

وعرض النادي الذي يلعب في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، عرضا بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بينما يفكر لاعب مانشستر يونايتد السابق في الانتقال إلى إنتر ميامي.

وكشفت مصادر للصحيفة، أن زوجة دي خيا "إيدورن" ليست حريصة على الانضمام إلى المملكة العربية السعودية.

ولا يزال بإمكان يونايتد أن يعرض على دي خيا العودة مرة أخرى، في حين أن اهتمام فالنسيا بالإسباني قد يتعطل بسبب مشاكلهم المالية.

وهناك أيضًا اهتمام من قبل نادي إنتر ميامي من أجل ضم اللاعب الإسباني، حيث يمتلك النادي الأمريكي أيضًا زملائه السابقين في منتخب إسبانيا، جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.