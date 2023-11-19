بسبب بيلينجهام.. مودريتش يقترب من الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يعيش لوكا مودريتش أشهره الأخيرة كلاعب كرة قدم في ريال مدريد، حيث يمتلك عرض ضخم من الدوري السعودي من أجل الإنتقال إليهم في الانتقالات الشتوية المقبلة. بحسب موقع "سبورت" الإسباني.

وفقد لاعب خط الوسط الكرواتي مكانه الأساسي في تشكيل الريال هذا الموسم لصالح جود بيلينجهام بعد تألقه، وفي عمر 38 عامًا، بإمكانه أن يقرر وضع حد لمسيرته التي استمرت اثني عشر عامًا في سانتياجو برنابيو ليختتم مسيرته الكروية الكبيرة في الدوري السعودي.

وسبق أن عرضت أحد الأندية السعودية في الصيف الماضي على مودريتش، عقد لمدة ثلاث سنوات بمبلغ 120 مليون في الموسم الواحد، مثل الذي قُدم لكريم بنزيما، لكن الكرواتي فضل البقاء لأنه كان يشارك بصفة أساسية مع الملكي.

جدير بالذكر، انضم لوكا مودريتش إلى ريال مدريد في موسم 2012/13 قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.