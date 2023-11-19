أيمن يونس: "مشاكل دفاعية بالجملة ودفاع المنتخب موقع قلوبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أنهى منتخب مصر الشوط الأول متفوقًا على حساب منتخب سيراليون بهدف دون رد بأقدام محمود حسن تريزيجيه، ضمن منافسات الجولة الثانية من المباريات المؤهلة لتصفيات كأس العالم 2026.

وعقب أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وسيراليون، المقامة حاليًا على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأحد، أن منتخب سيراليون أضاع العديد من الفرص الخطيرة، وخط الدفاع ارتكب العديد من الأخطاء، متابعًا: "لازم يشارك مروان عطية في نصف الملعب، والدفاع موقع قلوبنا على طول متوترين".

وأضاف، قائلًا: "محدش بيساعد محمد هاني ومحمد حمدي في الدفاع، والاتنين مش قادرين يدافعوا بالشكل المطلوب، لأنه عندنا مشاكل في المساحة اللي في ضهر الدفاع، هناك حالة توتر للمنتخب، وفرصة الهدف احترامها تريزيجيه وقدر يسجلها سريعًا".