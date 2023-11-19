شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن فك شفرة دفاع سيراليون والنتيجة (0 - 0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من زمن لقاء منتخب مصر أمام سيراليون، في المباراة التى تجمعهما فى ليبيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

جاءت أولى محاولات المنتخب الخطرة في الدقيقة السادسة، بعد ركلة ركنية جديدة لمنتخب مصر على يسار مرمى سيراليون، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مصطفى محمد بعد ارتباك بين اللاعبين أمام المرمى لكنه سددها بشكل سئ إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.

الظهور الهجومي الأول لسيراليون جاء في الدقيقة العاشرة، بتسديدة عن طريق الحسن كوروما من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه".