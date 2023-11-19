شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يفرض هجوما مكثفا على سيراليون ويحافظ على تقدمه بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة بين منتخب مصر سيراليون، وتغير مؤشر النتيجة إلى تقدم الفراعنة بهدف دون رد سجله تريزيجيه فى الدقيقة 18 من المباراة التي تجمعهما فى ليبيريا، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وجاءت أولى محاولات المنتخب الخطرة في الدقيقة السادسة، بعد ركلة ركنية جديدة لمنتخب مصر على يسار مرمى سيراليون، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مصطفى محمد بعد ارتباك بين اللاعبين أمام المرمى لكنه سددها بشكل سئ إلى جوار القائم الأيمن للمرمى. الظهور الهجومي الأول لسيراليون جاء في الدقيقة العاشرة، بتسديدة عن طريق الحسن كوروما من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

تواصلت محاولات سيراليون مرة أخرى وجاءت محاولة هجومية لسيراليون بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى، بعدها تصدى علي جبر لمحاولة جديدة وخرجت الكرة لضربة ركنية وسط مطالبات من لاعبي سيراليون بضربة جزاء.

وفي الدقيقة الثامنة عشر نجح المنتخب في فك شفرة دفاع المنتخب السيراليوني، بعد مجموعة من التمريرات بين أقدام لاعبي منتخب مصر أنهاها مصطفى محمد بتمريرة بينية هيأت الكرة لتريزيجيه المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى ، أحمد سيد " زيز"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه".