شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مباشر للاعب بمنتخب سيراليون بعد التدخل العنيف على حمدى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر جاك جاك نداى، حكم مباراة مصر وسيراليون البطاقة الحمراء لأحد لاعبى سيراليون عقب التدخل العنيف على حمدى فتحى لاعب الفراعنة فى الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول للمباراة التى تجمعهما حاليا، ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي: "حراسة المرمى محمد الشناوى، وخط الدفاع محمد هانى ، على جبر ، محمد عبد المنعم ، محمد حمدى، وخط الوسط محمد الننى ، حمدى فتحى، أحمد سيد "زيزو"، وفي الهجوم مصطفى محمد، محمود حسن "تريزيجه"، محمد صلاح.

وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه".

وتقام المباراة على استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.

ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.