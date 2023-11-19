شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يتفوق على سيراليون بهدف وزيادة عددية فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أولى محاولات المنتخب الخطرة فى الدقيقة السادسة، بعد ركلة ركنية جديدة لمنتخب مصر على يسار مرمى سيراليون، نفذها أحمد سيد زيزو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث تهيأت أمام أقدام مصطفى محمد بعد ارتباك بين اللاعبين أمام المرمى لكنه سددها بشكل سئ إلى جوار القائم الأيمن للمرمى.
الظهور الهجومي الأول لسيراليون جاء في الدقيقة العاشرة، بتسديدة عن طريق الحسن كوروما من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.
تواصلت محاولات سيراليون مرة أخرى وجاءت محاولة هجومية لسيراليون بعرضية من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء مرت دون خطورة على المرمى، بعدها تصدى علي جبر لمحاولة جديدة وخرجت الكرة لضربة ركنية وسط مطالبات من لاعبي سيراليون بضربة جزاء.
وفي الدقيقة الثامنة عشرة نجح المنتخب في فك شفرة دفاع المنتخب السيراليوني، بعد مجموعة من التمريرات بين أقدام لاعبي منتخب مصر، أنهاها مصطفى محمد بتمريرة بينية هيأت الكرة لتريزيجيه المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من السيطرة على الكرة ثم أطلق تسديدة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.
وقبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق جاءت ركلة ركنية لمنتخب مصر على يمين مرمى سيراليون، نفذها تريزيجيه بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها مصطفى محمد بتسديدة مباشرة أبعدها الحارس في الوقت المناسب.
لكن رد الضيوف جاء من تسديدة بعيدة المدى عن طريق سولاي كايكي لاعب سيراليون من خارج حدود منطقة الجزاء مرت دون أي خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي.
وفي الدقاائق الأخيرة أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه تيريس فورنا لاعب سيراليون بعد تدخل عنيف للغاية على حمدي فتحي لاعب منتخب مصر.
وجاء تشكيل سيراليون: "حراسة المرمى: إبراهيم سيساي، والدفاع: عثمان كاكاي – محمد كابيا – عبدول كابيا – إلوساني كوروما، وفي الوسط: سليمان كايكاي – الحسن كوروما – تايرس فورناه".
وتقام المباراة على استاد صامويل دي كانيون فى ليبيريا، لحرمان المنافس من خوض مبارياته على ملعبه بسبب عدم تطبيق الاشتراطات والمعايير الفنية على ملاعبه.
ويسعى المنتخب من هذه المواجهة لتأمين الصدارة بعد فوزه الكاسح على جيبوتي فى الجولة الأولى الخميس الماضى بسداسية دون رد، تصدر بها مجموعته التي تضم كلا من غينيا وبوركينا فاسو وجيبوتي وسيراليون وإثيوبيا.
وضمت بعثة الفريق 22 لاعبا وهم: وهم محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمد النني وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش.
ومن المفارقات قبل لقاء اليوم، أن منتخب سيراليون يملك أفضلية على حساب منتخب مصر في تاريخ المواجهات حيث التقى المنتخبين مرتين في تصفيات أمم أفريقيا عام 2012 وكانت للمنتخب السيراليوني الغلبة في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، بينما كان التعادل حاضرًا على الأراضي المصرية.
ويترأس بعثة منتخب مصر الأول خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب.
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